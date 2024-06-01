Драмы последних минут: Германия ушла от поражения в матче со Швейцарией на Евро-2024, Венгрия вырвала победу у Шотландии

Германия свела к ничьей матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу со Швейцарией и сохранила за собой первое место в квартете A. По истечении получаса встречи Дан Ндой вывел подопечных Мурата Якина вперёд, после чего они героически разрушали атаки хозяев, однако в концовке вышедший на замену Никлас Фюллькруг восстановил равновесие, замкнув головой навес Давида Раума с фланга. В другой встрече Венгрия вырвала победу у Шотландии благодаря разящей контратаке на 100-й минуте, которая завершилась точным ударом Кевина Чобота. Этот гол стал самым поздним в истории турнира без учёта дополнительного времени, а венгры сохранили шансы на выход в плей-офф.

Гол Ндоя и спасение от Фюллькруга

Время на Евро-2024 течёт стремительно. Казалось, недавно турнир только стартовал, а уже наступила пора матчей заключительного тура группового этапа. И первыми поставить точку на этой стадии предстояло сборным, выступающим в группе А. Наибольшее внимание привлекала встреча Германии и Швейцарии. Хозяева уже гарантировали себе место в плей-офф, а их соседи почти сделали это.

Причём подопечные Мурата Якина в случае победы стали бы лидерами и в теории получили бы менее опасного соперника в 1/8 финала — со второй позиции в квартете С, которую пока делят Дания и Словения. Интригу вызывало и то, побережёт ли Юлиан Нагельсман некоторых основных игроков. До игры он пообещал этого не делать.

«На данный момент нет никаких планов по изменению состава. Я не принимаю во внимание риск получения жёлтых карточек, поскольку полностью верю в состав. Если кто-то из игроков заработает дисквалификацию, мы просто выпустим на поле кого-то другого», — цитирует тренера официальный сайт УЕФА.

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В результате его слова не разошлись с делом — и на поле действительно появились все сильнейшие.

Неудивительно, что немцы с первых минут забрали мяч под свой контроль. Впрочем, взламывать оборону соперника удавалось нечасто. Швейцарцы выстроили оборонительную стену из пяти защитников, на помощь которым опускались два опорника — Ремо Фройлер и Гранит Джака.

Подопечные Нагельсмана пытались нащупать брешь прежде всего на левом фланге, где высоко поднимался Максимилиан Миттельштедт. И на 17-й минуте эта тактика сработала. После прострела футболиста «Штутгарта» Михел Эбишер вынес мяч из своей штрафной. Его тут же подхватил Роберт Андрих и нанёс удар метров с 20 в ближний угол. Ян Зоммер оказался к этому не готов и не сумел выручить партнёров. Но судьи отменили гол, внимательно изучив повтор. Выяснилось, что в момент, когда Эбишер выбивал мяч, ему в голеностоп в подкате врезался Джамал Мусиала.

Тем удивительнее, что редкий контрвыпад альпийцев по истечении получаса завершился голом. Ремо Фройлеру позволили выполнить прострел с левого края, а Антонио Рюдигер не уследил за Даном Ндоем. По первым повторам казалось, что этот мяч тоже отменят из-за офсайда, но рефери решили, что форвард и защитник находились на одной линии. Так, первый же удар в створ ворот Мануэля Нойера оказался результативным.

Хозяева до перерыва не пришли в себя. Они катали мяч на чужой половине, но делали это на не самой высокой скорости, позволяя соперникам перекрывать все свободные зоны. Из нескольких угловых пользу извлечь тоже не удалось.

Во второй половине у бундестима не было другого выхода, кроме как ещё больше увеличить давление. До поры у неё по-прежнему мало что получалось. Из-за высокой плотности в обороне проникать в штрафную почти не удавалось. А Кай Хаверц будто растворился впереди.

Оставалось уповать лишь на дальние выстрелы, с которыми легко справлялся Зоммер. Реальные проблемы ему смог создать лишь Мусиала сразу после перерыва, когда Флориан Вирц блестящим разрезающим пасом внешней стороной стопы вывел партнёра практически на рандеву с вратарём. Но чаще всего подобные передачи просто не проходили. И даже Тони Кроос не понимал, как развивать атаки.

Нагельсман попытался перевернуть ход противостояния рокировками. В частности, освежил линию атаки за счёт Максимилиана Байера, Лероя Зане и Никласа Фюллькруга. И это принесло свои плоды. Немцам удалось организовать финальный штурм. А Байер, едва появившись на поле, чуть не заработал пенальти. Сложилось впечатление, что опекун обхватил его руками и не позволил добить мяч в сетку. Но рефери и здесь заняли сторону швейцарцев.

В концовке, казалось, сработала замена Якина. Рубен Варгас убежал в контратаку и красиво выстрелил в дальний угол без шансов для Нойера, однако залез в небольшой офсайд.

Но в компенсированное время Германия всё же добилась своего. Давид Раум выполнил диагональ с левого фланга, а свежий Фюллькруг, опередив защитника, с линии вратарской головой вколотил снаряд в сетку.

Таким образом, хозяева набрали необходимое очко и завершили групповой этап на первой строчке в квартете А. Теперь они по крайней мере избегут противостояния с Италией уже в 1/8 финала и сойдутся с командой, которая станет второй в группе С.

Травма Варги и рекорд Чобота

В противостоянии Шотландии и Венгрии всё было куда проще. Обеим командам нужна была победа. В случае ничьей даже подопечные Стива Кларка с двумя очками почти с 100%-ной вероятностью лишались возможности выйти в плей-офф с третьей позиции. Венгры же в стартовых матчах вовсе не набрали баллов, хотя дали бой хозяевам во втором туре.

Если учесть колоссальные напряжение и ответственность, встреча получилась не самой богатой на события. В первом тайме моментов почти не возникало. Вспоминается лишь попадание Вилли Орбана в штангу после кросса Доминика Собослаи.

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Шотландцы владели инициативой, но действовали бесхитростно, просто пытаясь грузить мяч в чужую штрафную. Защитники справлялись с этой угрозой, а при необходимости на выходе играл Петер Гулачи. Ударов было мало, зато хватало жёстких единоборств и нарушений правил. В результате судья только до перерыва показал три жёлтые карточки.

После паузы ход встречи поменялся несильно. К сожалению, привлёк к себе внимание эпизод с травмой Барнабаша Варги. Он в прыжке очень неудачно столкнулся с Ангусом Ганном и рухнул на газон без сознания. Пострадавшему футболисту какое-то время оказывали помощь прямо на газоне, а затем унесли в раздевалку.

Зато в какой-то мере сработала поговорка «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Судья компенсировал ко второй половине целых десять минут, и мадьяры, которым нечего было терять, устроили финальный штурм. До поры выше всяких похвал действовал Ганн. Например, он парировал выстрел Андраша Шефера из пределов штрафной и справился с ударом Собослаи в ближний угол. А Кевин Чобот угодил в штангу.

Шотландцы пользовались этим и организовывали собственные острые контратаки. Одна из них завершилась назначением, казалось, последнего углового. Подопечные Кларка подали его, но не сумели отправить снаряд в сетку. Зато соперники тут же мгновенно унеслись на чужую половину.

В итоге Роланд Шаллаи ворвался в штрафную по правому краю и почти от лицевой выполнил пас под удар набежавшему Чоботу. Поразив ворота на 100-й минуте, тот не сдержал эмоций и сорвал с себя футболку. Но это уже никого не волновало. Забив самый поздний мяч в истории финальных стадий чемпионатов Европы без учёта экстра-таймов (на 99-й минуте и 32-й секунде), форвард сохранил надежду для своей команды на продолжение борьбы.