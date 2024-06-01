Германия обыграла Венгрию и стала первым участником плей-офф Евро

Сборная Германии победила команду Венгрии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Встреча группы А завершилась со счётом 2:0.

На 22‑й минуте счёт с передачи Илкая Гюндогана открыл Джамал Мусиала. А на 67-й минуте забил уже сам Гюндоган.

Отметим, что в конце первого тайма нападающий венгров Роланд Шаллаи забил гол, но он был отменён из-за офсайда.

Германия по итогам двух туров с шестью очками лидирует в группе. На втором месте Швейцария (3). У Шотландии и Венгрии нет очков.

В следующей игре немцы 23 июня сыграют со швейцарцами. Венгрии в тот же день предстоит матч с Шотландией.

Читайте последние новости и материалы о Евро-2024 в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что Мусиала — второй по молодости игрок, забивший в своих первых двух матчах в старте на Евро.