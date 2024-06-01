Мусиала — второй по молодости игрок, забивший в своих первых двух матчах в старте на Евро

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала стал вторым по молодости игроком, который забил в первых двух матчах в старте на чемпионате Европы.

19 июня 21-летний игрок забил в матче группового этапа с Венгрией. До этого он отличился в матче открытия с Шотландией.

Как сообщает Opta, моложе Мусиалы был только Ференц Бене. Ему удалось сделать подобное на турнире в 1964 году в возрасте 19 лет.

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Ранее сообщалось, что Нойер повторил рекорд по количеству матчей на Евро среди вратарей.