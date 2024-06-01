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19 июня
20:01

Нойер повторил рекорд по количеству матчей на Евро среди вратарей

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Представляющий сборную Германии Мануэль Нойер повторил рекорд по числу матчей на чемпионатах Европы среди вратарей.

19 июня он вышел в старте на матч группового этапа Евро-2024 с Венгрией. Эта игра стала для него 17-й на уровне континентального первенства.

Столько же матчей на Евро провёл голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон.

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Ранее сообщалось, что Кроос мог пропустить матч открытия Евро-2024 из-за сильных болей в шее.

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