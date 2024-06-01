Нойер повторил рекорд по количеству матчей на Евро среди вратарей
Представляющий сборную Германии Мануэль Нойер повторил рекорд по числу матчей на чемпионатах Европы среди вратарей.
19 июня он вышел в старте на матч группового этапа Евро-2024 с Венгрией. Эта игра стала для него 17-й на уровне континентального первенства.
Столько же матчей на Евро провёл голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон.
Читайте последние новости и материалы о Евро-2024 в спецпроекте RT.
Ранее сообщалось, что Кроос мог пропустить матч открытия Евро-2024 из-за сильных болей в шее.