Нойер повторил рекорд по количеству матчей на Евро среди вратарей

Представляющий сборную Германии Мануэль Нойер повторил рекорд по числу матчей на чемпионатах Европы среди вратарей.

19 июня он вышел в старте на матч группового этапа Евро-2024 с Венгрией. Эта игра стала для него 17-й на уровне континентального первенства.

Столько же матчей на Евро провёл голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон.

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Ранее сообщалось, что Кроос мог пропустить матч открытия Евро-2024 из-за сильных болей в шее.