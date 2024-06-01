Венгрия забила самый поздний гол в истории Евро без учёта экстра-таймов

Сборная Венгрии одержала победу над командой Шотландии в матче третьего тура чемпионата Европы — 2024 в Германии.

Встреча в Берлине на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» завершилась со счётом 1:0.

Единственным голом в матче отметился Кевин Чобот на 100-й минуте игры. Таким образом, Венгрия забила самый поздний мяч в истории Евро без учёта экстра-таймов (99:32).

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Ранее сообщалось, что Швейцария обыгрывает Германию после первого тайма, Шотландия и Венгрия не забили голов.