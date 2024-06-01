Гол Дзакканьи помог Италии сыграть вничью с Хорватией и выйти в плей-офф Евро-2024
Италия сыграла вничью с Хорватией в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.
Встреча в Лейпциге на стадионе «Центральштадион» завершилась со счётом 1:1.
У Хорватии гол забил Лука Модрич на 55-й минуте игры. В составе Италии отличился Маттиа Дзакканьи (90 + 8).
Таким образом, Италия заняла второе место в группе B, набрав четыре очка. Хорватия расположилась на третьей позиции с двумя баллами.
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Ранее гол на 100-й минуте позволил Венгрии обыграть Шотландию в матче третьего тура Евро.