Гол Дзакканьи помог Италии сыграть вничью с Хорватией и выйти в плей-офф Евро-2024

Италия сыграла вничью с Хорватией в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

Встреча в Лейпциге на стадионе «Центральштадион» завершилась со счётом 1:1.

У Хорватии гол забил Лука Модрич на 55-й минуте игры. В составе Италии отличился Маттиа Дзакканьи (90 + 8).

Таким образом, Италия заняла второе место в группе B, набрав четыре очка. Хорватия расположилась на третьей позиции с двумя баллами.

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Ранее гол на 100-й минуте позволил Венгрии обыграть Шотландию в матче третьего тура Евро.