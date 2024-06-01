Гол на 100-й минуте позволил Венгрии обыграть Шотландию в матче третьего тура Евро

Венгрия одержала победу над Шотландией в матче третьего тура чемпионата Европы — 2024 в Германии.

Встреча в Берлине на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Кевин Чобот на 100-й минуте игры.

Таким образом, Венгрия заняла третье место в группе А, набрав три очка. Шотландия расположилась на четвёртой позиции с одним баллом и потеряла шансы на выход в плей-офф.

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Ранее сообщалось, что Швейцария обыгрывает Германию после первого тайма, Шотландия и Венгрия не забили голов.