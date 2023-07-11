N-TV: «как в годы холодной войны» — НАТО выделило Германии особую роль в новых планах по устрашению России

Впервые за десятилетия страны-члены НАТО согласовали новые планы по обороне восточного фланга от России, сообщает N-TV. Они подразумевают усиление присутствия альянса на суше, воде, в воздухе, космосе и даже киберпространстве. Германии при этом выделена особая, двойная роль. «Как в годы холодной войны» она станет логистическим хабом для переброски войск, а также будет отвечать за устрашение России в Прибалтике, рассказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Впервые за десятилетия страны-члены НАТО согласовали новые планы по обороне восточного фланга альянса и устрашению Россию, сообщает N-TV. В 4000-страничном документе детально описывается, какие для этого потребуются средства. Военная организация собирается усилить своё присутствие на суще, воде, в воздухе, космосе и даже киберпространстве. Для этого будут закуплены новые системы ПВО, ракеты, дальняя артиллерия. Также предусмотрены инвестиции в различные информационные системы и системы обработки данных. «Это прямое следствие атаки Путина на Украину», заявил министр обороны Германии Борис Писторирус.

По его словам, ФРГ в этих планах выделяется особая, двойная роль. «Как в годы холодной войны» в силу своего географического положения она станет логистическим хабом для переброски войск и оснащения. К тому же она возьмёт на себя ответственность по устрашению России на восточном фланге и укреплению его обороноспособности. Наряду с возможным нападением со стороны России в планах также учитывается угроза атак со стороны террористических группировок, отмечает немецкий телеканал.

Для реализации задуманного НАТО к тому же собирается создать новую военную структуру, рассказывает N-TV. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что 300 000 солдат будут приведены в состоянии повышенной боевой готовности. Находиться они будут в своих родных странах, но им будут выделены определённые территории для защиты. В случае необходимости их быстро туда перебросят. В регионах повышенной угрозы также планируется обеспечить постоянное присутствие войск. Именно для этого Германия отправляет в Литву 4000 солдат.