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Валиева станет ведущей на фестивале русского гостеприимства «Самоварфест»

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Российская фигуристка Камила Валиева выступит в роли ведущей на Всероссийском фестивале русского гостеприимства «Самоварфест».
Валиева станет ведущей на фестивале русского гостеприимства «Самоварфест»
  • РИА Новости

Мероприятие проходит 16 июня в Москве на ВДНХ. Фестиваль начался в 10:00 и продлится до 22:00 мск.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. ISU лишил сборную России золота командного турнира, в котором участвовала фигуристка. Таким образом, россияне получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее Татьяна Навка заявила, что Валиева решила окунуться в учёбу и поступить в институт.

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