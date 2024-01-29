CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой. Согласно решению суда, срок дисквалификации начинается с 25 декабря 2021 года. Валиева будет лишена золота Олимпиады за победу в командном турнире.

Решение опубликовано на сайте суда.

25 декабря 2021 года в день произвольной программы на чемпионате России россиянка сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль. Международный олимпийский комитет (МОК) отказался проводить церемонию награждения медалистов командных соревнований.

В начале 2023 года дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать Валиеву и аннулировал только победу на чемпионате России — 2022.

Затем Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поочерёдно подали апелляции в CAS на оправдательный вердикт РУСАДА в отношении спортсменки, настаивая на длительной дисквалификации.

Ранее журналист Владислав Жуков раскрыл, какие версии рассматривали в штабе Тутберидзе после начала расследования допинг-дела Валиевой.