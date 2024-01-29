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Жуков: кроме стакана деда, в штабе Тутберидзе рассматривали версию с собакой Валиевой

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Журналист Владислав Жуков раскрыл, какие версии рассматривали в штабе Этери Тутберидзе после начала расследования допинг-дела фигуристки Камилы Валиевой.

«Версия про стакан дедушки — не непреложная истина, на которой все настаивают, а один из теоретических путей попадания, который казался логичным. В разработке была ещё одна версия — в ней фигурировала собака Камилы», — сказал фигурист в своём подкасте.

По итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, третьей — Япония, но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой.

Фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что итальянская фигуристка Делла Моника выразила сочувствие Валиевой.

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