Итальянская фигуристка Моника выразила сочувствие Валиевой
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«Это не так сильно отразилось на нас, поэтому не было таких бурных обсуждений. Думаю, основная проблема касается именно американской и японской команд, потому что они до сих пор не получили своих медалей. Но я очень сожалею о сложившейся ситуации, потому что очень непросто пережить подобное», — приводит слова Моники РИА Новости.
По итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, третьей — Япония, но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой.
Фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.
Ранее Валиева высказала мнение касательно своего допингового дела.