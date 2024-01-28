Итальянская фигуристка Моника выразила сочувствие Валиевой

Итальянская фигуристка Николь Делла Моника высказалась касательно допингового дела россиянки Камилы Валиевой.

«Это не так сильно отразилось на нас, поэтому не было таких бурных обсуждений. Думаю, основная проблема касается именно американской и японской команд, потому что они до сих пор не получили своих медалей. Но я очень сожалею о сложившейся ситуации, потому что очень непросто пережить подобное», — приводит слова Моники РИА Новости.

По итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, третьей — Япония, но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой.

Фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Ранее Валиева высказала мнение касательно своего допингового дела.