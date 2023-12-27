Валиева — о своём допинговом деле: хочется уже узнать итог

Российская фигуристка Камила Валиева высказала мнение касательно своего допингового дела.

«Сначала было очень тяжело. Сейчас уже появились внутренние силы спокойнее относиться к этому событию, хотя меня всё время к нему возвращают. Сколько раз его переносили… хочется уже узнать итог. Хуже всего жить в подвешенном состоянии», — цитирует Валиеву WomanHit.

По итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, третьей — Япония, но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой.

Фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Ранее Валиева призналась, что хотела «потерять телефон» на Олимпиаде в Пекине.