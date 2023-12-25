Валиева призналась, что хотела «потерять телефон» на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева призналась, что на Олимпиаде в Пекине она хотела потерять телефон, чтобы не читать негативные комментарии.

«Старалась даже не читать комментарии. Сейчас понимаю, что это очень правильно — не заходить в социальные сети во время соревнований. Надо было мне потерять свой телефон во время Олимпиады», — приводит слова Валиевой РИА Новости.

По итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, третьей — Япония, но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой.

Фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Она была допущена к личному турниру, но заняла только четвёртое место.

Ранее сообщалось, что Навка считает, что Валиева никогда не отпустит судебную историю.