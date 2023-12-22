Навка считает, что Валиева никогда не отпустит судебную историю
«Я думаю, что такое невозможно отпустить. И она никогда это не отпустит. Только когда она станет на первую ступеньку своего пьедестала, который в её жизни будет. С высоты прожитых лет — после 40, 50, когда приходит мудрость, тогда, может, придёт нужное отношение», — приводит слова Навки РИА Новости.
По итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, третьей — Япония, но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой.
Фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.
Ранее Навка сообщила, что украинские спецслужбы запугивали её родственников.