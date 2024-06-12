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Навка: Валиева решила окунуться в учёбу и поступить в институт

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, почему фигуристка Камила Валиева пропустила весеннюю часть шоу.
Навка: Валиева решила окунуться в учёбу и поступить в институт
  • РИА Новости

«У нас есть все разрешения на участие Камилы в шоу. Она могла выступать и весной. Но она из-за того, что готовится к поступлению в институт, просто приняла решение окунуться в учёбу и поступить в институт», — цитирует Навку Sport24.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. ISU лишил сборную России золота командного турнира, в котором участвовала фигуристка. Таким образом, россияне получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее сообщалось, что Никита Кацалапов не смог присутствовать на пресс-конференции перед шоу из-за слушаний в CAS.

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