Кацалапов не смог присутствовать на пресс-конференции перед шоу из-за слушаний в CAS

Российская фигуристка Виктория Синицина объяснила отсутствие своего партнёра Никиты Кацалапова на пресс-конференции перед шоу «Руслан и Людмила» в Сочи.

«Сейчас идёт суд по поводу всех наших медалей. Он извиняется, что не может присутствовать здесь, потому что он сейчас там, будет говорить речь за всех нас», — цитирует Синицину РИА Новости.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривает апелляцию России на распределение медалей командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. ISU лишил сборную России золота командного турнира, в котором участвовала фигуристка. Таким образом, россияне получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее сообщалось, что слушания в CAS по апелляциям России по делу Валиевой продлятся до вечера.