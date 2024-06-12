Кацалапов не смог присутствовать на пресс-конференции перед шоу из-за слушаний в CAS
- РИА Новости
«Сейчас идёт суд по поводу всех наших медалей. Он извиняется, что не может присутствовать здесь, потому что он сейчас там, будет говорить речь за всех нас», — цитирует Синицину РИА Новости.
Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривает апелляцию России на распределение медалей командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.
29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. ISU лишил сборную России золота командного турнира, в котором участвовала фигуристка. Таким образом, россияне получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.
Ранее сообщалось, что слушания в CAS по апелляциям России по делу Валиевой продлятся до вечера.