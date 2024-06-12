Слушания в CAS по апелляциям России по делу Валиевой продлятся до вечера
- РИА Новости
Об этом сообщает «Чемпионат».
29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.
26 февраля CAS зарегистрировал отдельные апелляции ОКР, ФФККР и российской команды, которые ходатайствуют о возвращении сборной России первого места в командном турнире.
Ранее сообщалось, что CAS может рассмотреть апелляцию Канады на бронзу российских фигуристов 22 июля.