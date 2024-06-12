Слушания в CAS по апелляциям России по делу Валиевой продлятся до вечера

Спортивный арбитражный суд (CAS) проводит слушания по распределению медалей командного турнира фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине, которые продлятся до позднего вечера.

РИА Новости