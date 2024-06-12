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Слушания в CAS по апелляциям России по делу Валиевой продлятся до вечера

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Спортивный арбитражный суд (CAS) проводит слушания по распределению медалей командного турнира фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине, которые продлятся до позднего вечера.
Слушания в CAS по апелляциям России по делу Валиевой продлятся до вечера
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат».

29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

26 февраля CAS зарегистрировал отдельные апелляции ОКР, ФФККР и российской команды, которые ходатайствуют о возвращении сборной России первого места в командном турнире.

Ранее сообщалось, что CAS может рассмотреть апелляцию Канады на бронзу российских фигуристов 22 июля.

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