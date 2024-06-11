CAS может рассмотреть апелляцию Канады на бронзу российских фигуристов 22 июля

Юридический советник Международного союза конькобежцев (ISU) Майкл Гистлингер сообщил, когда могут состояться слушания по апелляции Канады на присуждение России бронзовых медалей командного турнира Олимпиады 2022 года.

«Точная дата слушаний ещё не была назначена, но вчера CAS предложил провести слушания по этой апелляции 22 июля», — приводит слова Гистлингера РИА Новости.

Также он отметил, что организация уважает предложение CAS, но ISU надеется, что всё пройдёт до начала летних Олимпийских игр в Париже.

29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

В Канаде считают, что дисквалификация Валиевой должна послужить причиной для переноса команды России на четвёртое место.

Ранее Александр Жулин высказался о слушаниях CAS по апелляциям российской стороны по делу Камилы Валиевой.