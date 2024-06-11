CAS может рассмотреть апелляцию Канады на бронзу российских фигуристов 22 июля
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«Точная дата слушаний ещё не была назначена, но вчера CAS предложил провести слушания по этой апелляции 22 июля», — приводит слова Гистлингера РИА Новости.
Также он отметил, что организация уважает предложение CAS, но ISU надеется, что всё пройдёт до начала летних Олимпийских игр в Париже.
29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.
В Канаде считают, что дисквалификация Валиевой должна послужить причиной для переноса команды России на четвёртое место.
Ранее Александр Жулин высказался о слушаниях CAS по апелляциям российской стороны по делу Камилы Валиевой.