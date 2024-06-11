Жулин: любое решение CAS по апелляции на результат командника будет не в пользу России

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям российской стороны по делу Камилы Валиевой.

«Во-первых, если проанализировать всё, что происходило до этого, вывод один: любое решение по этой апелляции будет не в пользу России. Поэтому не вижу смысла ждать какого-то изменения этой ситуации в нашу пользу», — приводит слова Жулина ТАСС.

29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

26 февраля CAS зарегистрировал отдельные апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и российской команды, которые просят вернуть сборной первое место в командном турнире на Олимпиаде 2022 года.

Ранее сообщалось, что церемония награждения фигуристов за Олимпиаду-2022 пройдёт в августе в Париже.