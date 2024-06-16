Во Львовской области жена сдала своего мужа-военного СБУ за связь с ФСБ

Во Львовской области жена сдала СБУ своего мужа-военного за то, что он якобы сотрудничал с ФСБ.

Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua».

Женщина утверждает, что её мужа через Telegram завербовали сотрудники ФСБ. Военный получил от представителей российских спецслужб задание: фотографировать украинские электроподстанции с разных сторон и отправлять их координаты ФСБ.

Мужчина согласился и попытался привлечь к выполнению задания свою жену, которая так и не приехала к нему делать снимки.

В итоге женщина заявила правоохранителям о связях её мужа с ФСБ.

Ранее СБУ начала проверки в правительственном квартале Киева.