СБУ начала проверки в правительственном квартале Киева

Украинские спецслужбы начали проводить проверки с утра в правительственном квартале Киева и на прилегающих территориях.

Как сообщает украинское издание «СТРАНА.ua», СБУ при содействии Управления госохраны первых лиц государства проводит контрразведывательные мероприятия на территории Печерского и Шевченковского районов.

Отмечается, что силовики заходят в офисы и жилые дома, проверяют документы и телефоны, а также обыскивают автомобили.

Ранее Служба безопасности Украины задержала наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Арсения.