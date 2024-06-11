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СБУ начала проверки в правительственном квартале Киева

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Украинские спецслужбы начали проводить проверки с утра в правительственном квартале Киева и на прилегающих территориях.
СБУ начала проверки в правительственном квартале Киева
  • РИА Новости

Как сообщает украинское издание «СТРАНА.ua», СБУ при содействии Управления госохраны первых лиц государства проводит контрразведывательные мероприятия на территории Печерского и Шевченковского районов.

Отмечается, что силовики заходят в офисы и жилые дома, проверяют документы и телефоны, а также обыскивают автомобили.

Ранее Служба безопасности Украины задержала наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Арсения.

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