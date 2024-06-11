СБУ начала проверки в правительственном квартале Киева
- РИА Новости
Как сообщает украинское издание «СТРАНА.ua», СБУ при содействии Управления госохраны первых лиц государства проводит контрразведывательные мероприятия на территории Печерского и Шевченковского районов.
Отмечается, что силовики заходят в офисы и жилые дома, проверяют документы и телефоны, а также обыскивают автомобили.
Ранее Служба безопасности Украины задержала наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Арсения.