СБУ задержала наместника Святогорской лавры митрополита канонической УПЦ Арсения
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Об этом информирует Союз православных журналистов (СПЖ).
«Сотрудники СБУ задержали митрополита Святогорского Арсения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в самой Святогорской лавре в настоящий момент проходят обыски. Монастырь заблокирован, туда никого не пускают.
Ранее управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало доклад, в котором говорится, что на Украине священники и верующие УПЦ продолжают постоянно подвергаться актам запугивания.