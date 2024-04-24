СБУ задержала наместника Святогорской лавры митрополита канонической УПЦ Арсения

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Арсения.

Об этом информирует Союз православных журналистов (СПЖ).

«Сотрудники СБУ задержали митрополита Святогорского Арсения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в самой Святогорской лавре в настоящий момент проходят обыски. Монастырь заблокирован, туда никого не пускают.

Ранее управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало доклад, в котором говорится, что на Украине священники и верующие УПЦ продолжают постоянно подвергаться актам запугивания.