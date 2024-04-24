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СБУ задержала наместника Святогорской лавры митрополита канонической УПЦ Арсения

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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Арсения.
СБУ задержала наместника Святогорской лавры митрополита канонической УПЦ Арсения
  • AFP
  • © Sergei CHUZAVKOV

Об этом информирует Союз православных журналистов (СПЖ).

«Сотрудники СБУ задержали митрополита Святогорского Арсения», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что в самой Святогорской лавре в настоящий момент проходят обыски. Монастырь заблокирован, туда никого не пускают. 

Ранее управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало доклад, в котором говорится, что на Украине священники и верующие УПЦ продолжают постоянно подвергаться актам запугивания.

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