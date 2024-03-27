В УВКПЧ ООН заявили о продолжающемся запугивании верующих УПЦ на Украине

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало доклад, в котором говорится, что на Украине священники и верующие Украинской православной церкви (УПЦ) продолжают постоянно подвергаться актам запугивания.

Как указывает РИА Новости со ссылкой на документ, заявление касается, в частности, отчётного периода — с декабря 2023 года по февраль 2024-го.

«Священнослужители и прихожане Украинской православной церкви (УПЦ) продолжали подвергаться запугиваниям в течение отчётного периода», — отмечается в документе.

Только лишь УВКПЧ ООН зафиксировало шесть случаев в пяти регионах, когда группы людей силой врывались в храмы УПЦ, оправдывая свои действия решениями местных властей о регистрации новых религиозных общин ПЦУ по адресу.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски у сотрудников Союза православных журналистов (СПЖ).