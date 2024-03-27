В УВКПЧ ООН заявили о продолжающемся запугивании верующих УПЦ на Украине
Как указывает РИА Новости со ссылкой на документ, заявление касается, в частности, отчётного периода — с декабря 2023 года по февраль 2024-го.
«Священнослужители и прихожане Украинской православной церкви (УПЦ) продолжали подвергаться запугиваниям в течение отчётного периода», — отмечается в документе.
Только лишь УВКПЧ ООН зафиксировало шесть случаев в пяти регионах, когда группы людей силой врывались в храмы УПЦ, оправдывая свои действия решениями местных властей о регистрации новых религиозных общин ПЦУ по адресу.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски у сотрудников Союза православных журналистов (СПЖ).