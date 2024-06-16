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Хинштейн призвал ФСИН изменить систему профилактики

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Учреждения Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) должны изменить систему профилактики.
Хинштейн призвал ФСИН изменить систему профилактики
  • РИА Новости

Об этом после захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону заявил председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Это результат отсутствия профилактики экстремизма и распространения деструктивных идей в системе ФСИН, вследствие которых возникают вот такие тюремные джамааты», — написал о произошедшем Хинштейн в своём Telegram-канале.

Парламентарий подчеркнул, что с учётом актуальности террористической угрозы очень важно активизировать работу в направлении профилактики экстремизма.

Ранее председатель ОНК региона Игорь Омельченко сообщил RT, что террористы могли сбежать из камер ростовского СИЗО через окно.

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