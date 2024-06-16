Хинштейн призвал ФСИН изменить систему профилактики
- РИА Новости
Об этом после захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону заявил председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
«Это результат отсутствия профилактики экстремизма и распространения деструктивных идей в системе ФСИН, вследствие которых возникают вот такие тюремные джамааты», — написал о произошедшем Хинштейн в своём Telegram-канале.
Парламентарий подчеркнул, что с учётом актуальности террористической угрозы очень важно активизировать работу в направлении профилактики экстремизма.
Ранее председатель ОНК региона Игорь Омельченко сообщил RT, что террористы могли сбежать из камер ростовского СИЗО через окно.