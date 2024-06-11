Несмотря на все успехи президента США Джо Байдена, украинский конфликт стал стратегической неудачей для Вашингтона, пишет обозреватель The New York Times Стивен Вертхайм. По его словам, после холодной войны Соединённые Штаты впервые так сильно походят не на мирового лидера, а на главу коалиции, выступающего лишь в защиту предпочитаемой им стороны.

Америка уже не лидер всего мира, пишет в своей статье для The New York Times историк Стивен Вертхайм.



После четырёх лет правления Дональда Трампа Джо Байден должен был вернуть Соединённые Штаты на позицию мирового лидера, и по многим общепринятым стандартам Вашингтона, ему это удалось. Он предвидел ввод российских войск на Украину и сплотил НАТО, чтобы противостоять Москве. В Азии он укрепил старые альянсы и создал новые, а также «раздул против Китая встречные экономические ветра».



Тем не менее, как отмечает автор, за десятилетия, прошедшие после холодной войны, США впервые так сильно походят не на мирового лидера, а на главу коалиции, который занимается лишь защитой предпочитаемой им стороны от всё более сплоченных противников. Между тем большая часть мира наблюдает за этим и задаётся вопросом, почему американцы до сих пор думают, что они главные.



Украинский конфликт стал для США «стратегической неудачей», отмечается в статье. Теперь Соединённым Штатам приходится бороться с «раздражённой и непредсказуемой ядерной державой». Хуже того, Китай, Иран и Северная Корея сблизились, чтобы оказывать поддержку военным усилиям Москвы и противостоять тому, что они называют глобальной гегемонией США.



Эта «антиамериканская антанта» уже оказалось достаточно сильной, чтобы смягчить последствия западной помощи Киеву. В результате военное превосходство теперь обходится Вашингтону всё дороже.