Если Киев и его союзники действительно считают, что Россия решила пойти на Харьков с 30 тысячами человек, желая захватить весь город, то они сильно заблуждаются. Как заявил французский полковник Бертран Дарра в эфире LCI, это, очевидно, не было целью Москвы. Её войска достигли несколько куда более значимых задач, в том числе создали трудности украинской логистике, ослабили ВСУ и вынудили их рассредоточиться, а сами тем временем продвинулись на востоке.

БЕРТРАН ДАРРА, французский полковник: Я считаю, что русские всё-таки преуспели в Харькове. Учитывая то, с чем они пошли в бой в самом начале, их целью никогда не было взятие Харькова. Вы не возьмёте Харьков с 30 тысячами человек.

Вместо этого их задачей было подойти к Харькову так, чтобы он стал в пределах досягаемости российских орудий. Они сейчас находятся примерно в двадцати километрах — как раз в пределах, так сказать, нормальной досягаемости.

Кроме того, у них была идея принудительного перемещения населения, что воспрепятствовало бы логистическим потокам Украины. В конце концов, часть украинского населения действительно покинула Харьков, и это создало трудности действиям украинского правительства.

А создав трудности для логистических потоков, они вынудили украинцев рассредоточиться. Многие подразделения были выведены с других участков восточного участка фронта, чтобы отправиться к Харькову, а русские тем временем продолжили наступать в районе Донецка.

МАРК СЕМО, журналист: Но продвигаются-то они медленно…

БЕРТРАН ДАРРА: Так они там все продвигаются медленно. С самого начала войны обе стороны продвигаются по чуть-чуть. В этом плане вроде ничего не менялось.

Русские хотят, чтобы износ украинских войск достиг такой степени, когда один из участков фронта просто рухнет. Украинцы же хотят, чтобы западные страны предоставили им достаточно ресурсов, чтобы они этого уровня износа не достигли. В принципе, всё к этому и идёт, но пока что они такой степени износа, при которой фронт бы рухнул, не достигли. Поэтому украинцы были вынуждены отвести свои войска, что они и сделали.

Но никто не говорит о реальной цели русских. Если вы серьёзно утверждаете, что реальной целью русских было взять Харьков с 30 тысячами человек, я думаю, вы ошибаетесь. Выходит, русским всё же удалось добиться своего.

Дата выхода в эфир 10 июня 2024 года.