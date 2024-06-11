Обозреватель La Vanguardia: Европа играет в украинском конфликте в мутную игру, которая как всегда может выйти ей боком

Европа играет с украинским конфликтом в мутную игру, пишет обозреватель La Vanguardia Хавьер Мелеро. И такие игры, как отмечается в статье, всегда для неё заканчиваются плохо. «Конфликт на Украине, похоже, не исключение», — подчёркивает Мелеро.
Отношения Европы и Украины — это мутное дело, пишет обозреватель La Vanguardia Хавьер Мелеро.
На фоне поствыборной эйфории в Евросоюзе не лишним будет задаться вопросом, как блок реагирует на российско-украинский конфликт, отмечает автор. Прежде всего, выполняет ли ЕС мирные цели, которые были положены в основу его создания, или же совершает глупость, служа зловещим интересам НАТО и США.
Мелеро сравнивает украинский конфликт с войной между Израилем и ХАМАС. Он отмечает, что в последнем случае представители обеих сторон и даже президент США Джо Байден не перестают рассказывать об усилиях, предпринимаемых для достижения перемирия, о всех безуспешных попытках договориться, о намерении несмотря ни на что продолжать эти усилия и о надеждах достичь поставленных целей.
Но, как подчёркивает автор, ничего подобного не происходит в случае с Украиной.
«Единственное, что нам говорят, — это то, что мы ничего не можем сделать, что нет иного решения, кроме войны до безоговорочной капитуляции России, — говорится в статье. — Мне кажется, что здесь что-то не сходится и что Европа играет в мутную игру. И такие игры, что ещё хуже, всегда для неё заканчиваются плохо. Конфликт на Украине, похоже, не исключение».
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