BI: Байден блокирует вступление Украины в НАТО, опасаясь за своё переизбрание
Джо Байден, похоже, поставил крест на заявку Киева в НАТО. В недавнем интервью американский лидер заявил, что не готов поддерживать вступление Украины в альянс, добавив, что он стал свидетелем «значительной коррупции» в стране, когда он посещал её в качестве вице-президента, пишет Business Insider.
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