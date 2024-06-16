В Одессе женщин выгнали из зала за требование говорить на украинском

В Одессе участниц бизнес-мероприятия выгнали из зала за требование говорить на украинском языке.

Об этом пишет «СТРАНА.ua» в Telegram-канале.

«На бизнес-мероприятии несколько участников стали перебивать спикера, который говорил на русском, и требовать, чтоб он перешёл на украинский... После чего, после некоторых пререканий, требовавших перехода на украинский выпроводили из зала», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что только в трёх украинских школах сохранилось изучение русского языка как отдельного предмета.