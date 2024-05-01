На Украине осталось лишь три школы, где изучают русский язык

Только в трёх украинских школах сохранилось изучение русского языка как отдельного предмета.

Об этом говорят данные из отчёта языкового омбудсмена Украины Тараса Креминя, пишет УНИАН.

В приведённой статистике указано, что в текущем учебном году школ, в которых изучается русский язык, всего три. Общее количество учеников, изучающих русский, на всю Украину — 768.

В 2022/2023 учебном году школ, где изучали русский язык, было 29, а число учащихся — 3950.

Ранее стало известно, что с 2026 года русский язык нельзя будет выбрать в латвийских школах как второй иностранный.