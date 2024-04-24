«Отказаться от корней»: как власти Латвии исключают русский язык из школьного образования

С 2026 года русский язык нельзя будет выбрать в латвийских школах как второй иностранный. Соответствующее решение единогласно приняло правительство Латвии. Аналогичные по содержанию поправки к закону об образовании в ближайшее время будут рассмотрены в третьем чтении сеймом Латвии. Формальная цель нововведения состоит в том, чтобы поддержать изучение государственного языка. Однако, по мнению экспертов, официальная Рига лишь усиливает дискриминационную политику в отношении русскоязычных и следует русофобскому курсу своих заокеанских кураторов.

Правительство Латвии приняло решение о постепенном отказе от русского языка как второго иностранного в школах прибалтийской республики, сообщает интернет-издание Delfi. Данная мера зафиксирована в документе под названием «Правила о государственном стандарте основного образования и образцов программ основного образования».

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня с восторгом отреагировала на решение кабмина.

«Это хорошая новость! Наконец-то!» — цитирует главу правительства Delfi.

Норма о невозможности выбирать русский в качестве второго иностранного вступит в силу в 2026/2027 учебном году. Вместо него школьники смогут выбирать один из официальных языков Европейского союза или стран — членов Европейской экономической зоны. Также дети могут выбрать иной иностранный язык, регулируемый межправительственными соглашениями об образовании. Русский не входит в число этих языков.

Аналогичные по содержанию поправки к закону об образовании в ближайшее время будут рассмотрены в третьем чтении сеймом Латвии. Как пояснил в беседе с RT защитник прав русскоязычных в Прибалтике в 1990—2016 годах Линтер, политолог, советник исполнительного директора Российского военно-исторического общества Дмитрий, с утверждением новой нормы из школьного образования Латвии будет практически исключён русский язык.

«Масштабное наступление на русский язык в системе школьного образования началось в 2004 году, когда власти распорядились перевести преподавание большинства предметов на латышский язык. Сейчас фактически завершается выдавливание русского языка из школьного образования. Да, в Латвии ещё остаются русские школы, но их количество стремительно сокращается», — пояснил Линтер.

Системная проблема

Инициатором отмены изучения русского языка в качестве второго иностранного является Министерство образования и науки Латвии. Как считают в ведомстве, русский язык мешает осваивать государственный и при желании он может изучаться в факультативном порядке. С точки зрения властей, в Латвии должна действовать «единая школа». Об этом, выступая в Конституционном суде, 20 марта заявила юридический представитель Министерства образования Латвии Дайга Дамбите.

«Хочу отметить, что Министерство образования проанализировало результаты выпускных экзаменов по латышскому за последние три года в девяти классах частных школ — и в частных школах нацменьшинств они были ниже, чем в среднем в латышских школах. Поэтому было принято решение ещё больше усилить знание латышского языка за счёт преподавания на нём», — сказала Дамбите.

Латвийская школа

РИА Новости

© Sputnik/РИА Новости

По данным Министерства образования Латвии, в настоящее время русский язык преподаётся в качестве второго иностранного почти в половине латвийских школ. Как пишут местные СМИ, дети часто выбирают русский язык, в том числе из-за нехватки учителей французского и немецкого. Более того, в школах республики не решена проблема дефицита преподавателей государственного языка.

По информации депутата Рижской думы Инны Дьери, в столичных учебных заведениях вакантно 166 штатных мест учителей латышского и второго иностранного языка.

«Если нехватка учителей математики уже давно является системной проблемой, то дефицит учителей латышского языка вызывает некоторую усмешку. Правящие политики Латвии постоянно заявляют о важности того, чтобы все знали государственный язык, но достаточное число педагогов обеспечить не могут», — приводит комментарий Дьери интернет-издание BaltNews.

Министерство образования Латвии предлагает школам заключать договоры с другими учреждениями об обучении иностранному языку дистанционно.

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На проблемы, связанные с отказом от образования на русском языке, обращают внимание и отдельные латвийские эксперты. Так, ведущий исследователь Института философии и социологии Латвийского университета, член Консультативного совета по вопросам образования нацменьшинств Владислав Волков считает, что политика одного языка для всех не ведёт к сплочению. Такое заявление он сделал в апреле в Конституционном суде Латвии, выступая как эксперт по вопросу полного перевода частных школ и детсадов на латвийский язык.

Как сообщает Delfi, в ходе публичного обсуждения нормы об отмене возможности изучать русский язык как второй иностранный правительство Латвии получило более 300 обращений. Большинство из них содержало критику нововведения. Жители республики заявили о недопустимости дискриминации русского языка по политическим причинам и о праве детей изучать родной язык. Однако кабмин не принял во внимание эти замечания.

В комментарии RT известный блогер, бывший узник латвийских спецслужб Кирилл Фёдоров заявил, что уже 20 лет власти прибалтийской республики последовательно борются с русским языком, стараясь ограничить его использование прежде всего в системе образования.

«Я родился и вырос в Латвии и всё, что происходило с русским языком, видел своими глазами. Власти относились к русскому как к языку «оккупантов». Они не могли его никак запретить и в качестве одной из главных целей выбрали образование. Тем не менее, несмотря на формальные ограничения, в так называемых билингвальных школах мы свободно учились на русском. Власти это не устраивало, и с 2010-х годов ситуация заметно ухудшилась», — рассказал Фёдоров.

Как полагает собеседник RT, главная цель языковой политики Риги — «сделать из русских латышей». С началом СВО руководство Латвии, по мнению Фёдорова, решило «окончательно ассимилировать» людей, для которых русский является родным.

«Латвия называет себя моноэтнической страной, хотя этнических латышей в ней чуть более 60%. Остальные — русскоязычные, и от них сейчас требуют отказаться от своих корней, ненавидеть Россию и любить Латвию гораздо больше, чем сами латыши», — отметил Фёдоров.

«Грубейший акт дискриминации»

Как отметили опрошенные RT эксперты, ещё одним фронтом наступления на русский язык являются средства массовой информации. В сентябре 2023 года сейм Латвии утвердил новую концепцию национальной безопасности, которая запрещает вещание на русском языке с 1 января 2026 года.

В МИД РФ связали данную норму с бескомпромиссным русофобским курсом руководства Латвии. По мнению официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, Рига, по сути, поставила знак равенства «между угрозой национальной безопасности и тем, что в стране продолжают говорить, думать и узнавать новости на русском языке».

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При этом, как отметила дипломат, подобные дискриминационные действия предпринимаются в стране, где русский язык является основным средством общения для 40% населения. Захарова заявила, что очередной выпад Риги в непрекращающейся войне с русским языком «свидетельствует о её бессилии в построении истинно демократического и инклюзивного общества».

«Рассматриваем данный шаг как грубейший акт дискриминации и сегрегации по этнолингвистическому признаку, очередное проявление агрессивного шовинистического национализма, возведённого латвийским руководством в ранг государственной политики и идеологии», — сказала Захарова.

Как считает Дмитрий Линтер, с помощью языковых ограничений латвийские власти пытаются заставить русскоязычных жителей республики отказаться от родного языка и спровоцировать конфликт с титульной нацией.

«Руководство Латвии принимает дискриминационные русофобские нормы, рассчитывая стравить латышей и русскоязычных. Пока эти усилия ни к чему не приводят. Наступление на русский язык также серьёзных результатов не принесло: Рига, Даугавпилс и другие города Латвии по-прежнему остаются преимущественно русскоязычными», — отметил Линтер.

Политолог допускает, что в ближайшие годы русский язык может быть исключён из образования и публичного пространства Латвии. В таком случае власти прибалтийской республики нанесут «непоправимый ущерб» образованию и национальной культуре страны.

Митинг в поддержку русских школ в Латвии

РИА Новости

© Sputnik/РИА Новости

«Русская культура наряду с немецкой является неотъемлемой частью национальной культуры Латвии. Запрещать русское — это варварство по отношению к самим же латышам. Я предполагаю, что такие действия в итоге полностью дискредитируют идею построения так называемого латышского национального государства. Их идея национального государства ничтожна», — подчеркнул Линтер.

Кроме того, как считает эксперт, русофобская политика властей Латвии вписывается в антироссийский курс коллективного Запада, направленный против не только официальной Москвы, но и «всего русского», включая язык и классическую культуру.

«Лимитрофы в Латвии всегда были на передовой борьбы с Россией и всем русским. Сейчас они, конечно же, не оставляют без внимания текущие события, как США и Европа ополчились против русского народа, нашей культуры и языка. Принимая языковые законы, они вновь пытаются выслужиться перед своими кураторами и заокеанскими хозяевами. Власти Латвии проводят такую же русофобскую неонацистскую политику, как и киевский режим, видимо, не понимая, что это является самоубийством», — заключил Линтер.