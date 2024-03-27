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В МИД России пообещали ответить на решение Латвии выслать российского дипломата

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что российская сторона ответит на решение Латвии выслать российского дипломата.
В МИД России пообещали ответить на решение Латвии выслать российского дипломата
  • РИА Новости

Об этом сообщили ТАСС в российском ведомстве.

«Россия даст соответствующий ответ», — указал собеседник из МИД.

Ранее Министерство иностранных дел Латвии объявило российского дипломата персоной нон грата.

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