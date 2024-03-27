В МИД России пообещали ответить на решение Латвии выслать российского дипломата

В Министерстве иностранных дел России заявили, что российская сторона ответит на решение Латвии выслать российского дипломата.

РИА Новости

Об этом сообщили ТАСС в российском ведомстве. «Россия даст соответствующий ответ», — указал собеседник из МИД. Ранее Министерство иностранных дел Латвии объявило российского дипломата персоной нон грата.