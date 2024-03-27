В МИД России пообещали ответить на решение Латвии выслать российского дипломата
В Министерстве иностранных дел России заявили, что российская сторона ответит на решение Латвии выслать российского дипломата.
- РИА Новости
Об этом сообщили ТАСС в российском ведомстве.
«Россия даст соответствующий ответ», — указал собеседник из МИД.
Ранее Министерство иностранных дел Латвии объявило российского дипломата персоной нон грата.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему: