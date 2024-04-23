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Латвия с 2026 года откажется от изучения в школах русского языка

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В Латвии откажутся от изучения в школах русского языка как второго иностранного с учебного года в 2026 году.
Латвия с 2026 года откажется от изучения в школах русского языка
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал Delfi.

Как отметила премьер-министр Латвии Эвика Силиня, из школ постепенно уйдёт русский язык, и дети будут изучать языки, на которых говорят в Евросоюзе.

Ранее в Латвии партия «Национальное объединение» выступила за отставку министра культуры Агнесе Логиной, которая не поддерживает давление на русскоязычные СМИ.

Президент России Владимир Путин предостерёг власти Латвии от свинского отношения к русскоязычным жителям.

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