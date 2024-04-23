Латвия с 2026 года откажется от изучения в школах русского языка
- РИА Новости
Об этом сообщает портал Delfi.
Как отметила премьер-министр Латвии Эвика Силиня, из школ постепенно уйдёт русский язык, и дети будут изучать языки, на которых говорят в Евросоюзе.
Ранее в Латвии партия «Национальное объединение» выступила за отставку министра культуры Агнесе Логиной, которая не поддерживает давление на русскоязычные СМИ.
Президент России Владимир Путин предостерёг власти Латвии от свинского отношения к русскоязычным жителям.