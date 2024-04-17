В Латвии требуют отставки главы Минкультуры за поддержку вещания в СМИ на русском

В Латвии партия «Национальное объединение» выступает за отставку министра культуры Агнесе Логиной, которая не поддерживает давление на русскоязычные СМИ.

Об этом сообщил портал rus.lsm.lv.

Депутат сейма Наурис Пунтулис считает, что позиция главы Минкультуры противоречит концепции национальной безопасности государства, предполагающей переход общественных СМИ на латышский и другие языки Евросоюза к 2026 году.

Вещание на языках нацменьшинств допустимо в соответствии с законодательством прибалтийской страны. При этом Пунтулис считает, что СМИ следует уделять больше внимания ливскому, латгальскому и английскому языкам вместо русского.

В публикации отмечается, что 10 апреля Логина в эфире латвийского телевидения выступила за сохранение русскоязычных СМИ. По её мнению, «русский язык является одним из языков меньшинств», поэтому власти должны предоставлять материалы и на нём.

Ранее президент России Владимир Путин предостерёг власти Латвии от свинского отношения к русскоязычным жителям.