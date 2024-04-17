В Латвии требуют отставки главы Минкультуры за поддержку вещания в СМИ на русском
- Gettyimages.ru
Об этом сообщил портал rus.lsm.lv.
Депутат сейма Наурис Пунтулис считает, что позиция главы Минкультуры противоречит концепции национальной безопасности государства, предполагающей переход общественных СМИ на латышский и другие языки Евросоюза к 2026 году.
Вещание на языках нацменьшинств допустимо в соответствии с законодательством прибалтийской страны. При этом Пунтулис считает, что СМИ следует уделять больше внимания ливскому, латгальскому и английскому языкам вместо русского.
В публикации отмечается, что 10 апреля Логина в эфире латвийского телевидения выступила за сохранение русскоязычных СМИ. По её мнению, «русский язык является одним из языков меньшинств», поэтому власти должны предоставлять материалы и на нём.
Ранее президент России Владимир Путин предостерёг власти Латвии от свинского отношения к русскоязычным жителям.