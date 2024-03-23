Полиция Латвии запрещает гражданам приносить цветы к посольству России в Риге

Латвийская полиция запрещает неравнодушным приносить цветы к посольству России в Риге, чтобы почтить память погибших в теракте в «Крокус Сити Холле».

«Сотни жителей Латвии... продолжают приносить цветы и лампадки к стенам посольства в Риге. Вот только... латвийская полиция запрещает неравнодушным гражданам приближаться к зданию дипмиссии, чтобы почтить память жертв чудовищного теракта», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook*.

По данным посольства, людям пришлось организовать стихийный мемориал на противоположной стороне улицы.

Дипломаты отметили, что власти страны также ведут себя не лучшим образом.

«Всё это наводит на мысль, что в Риге хорошо осознают, кто стоит за этой кровавой расправой и одобряют террор в отношении мирного населения нашей страны», — заключили в дипмиссии.

По информации СК России, число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 133.

Личности 50 погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» удалось установить.

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