Предварительно удалось установить личности 50 погибших в теракте в «Крокусе»

Личности 50 погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» удалось установить, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

«133 человека — эта цифра тоже уже известна — сегодня считаются погибшими, 50 человек — предварительно установлены их личности. Существует ещё процедура опознания, весьма сложная и важная», — цитирует его ТАСС.

По состоянию на 17:00 мск спасатели разобрали 63 кубометра завалов в «Крокус Сити Холле».

Разбор завалов в «Крокусе» проводят полностью вручную, так как тяжёлая техника не справляется.