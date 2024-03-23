Предварительно удалось установить личности 50 погибших в теракте в «Крокусе»
- AFP
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«133 человека — эта цифра тоже уже известна — сегодня считаются погибшими, 50 человек — предварительно установлены их личности. Существует ещё процедура опознания, весьма сложная и важная», — цитирует его ТАСС.
По состоянию на 17:00 мск спасатели разобрали 63 кубометра завалов в «Крокус Сити Холле».
Разбор завалов в «Крокусе» проводят полностью вручную, так как тяжёлая техника не справляется.