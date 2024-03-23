«Центроспас»: разбор завалов в «Крокус Сити Холле» проводят вручную

Начальник поисково-спасательного подразделения «Центроспас» по Москве Андрей Туманов заявил, что разбор завалов в «Крокус Сити Холле» проводят полностью вручную, так как тяжёлая техника не справляется.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в данный момент проводятся аварийные работы, связанные с разбором завалов, завал сложный и почти весь состоит из хаотично разбросанного металла.

«Резать приходится практически всё вручную... ручной инструмент, никакая тяжёлая техника на месте работать не может», — рассказал Туманов.

Он уточнил, что ручной разбор завалов будет идти до полного его завершения.

Ранее замначальника ГУ МЧС России по Московской области Алексей Логинов сообщил, что спасатели разобрали 63 кубометра завалов в «Крокус Сити Холле».