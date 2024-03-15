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Президент Латвии Ринкевичс заявил, что Россия должна быть разрушена

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Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Россия должна быть разрушена.
Президент Латвии Ринкевичс заявил, что Россия должна быть разрушена
  • AP
  • © Bebeto Matthews

Об этом он написал в соцсети Х.

Латвийский лидер отметил, что полностью поддерживает президента Франции Эммануэля Макрона.

«Мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны провести красные линии для России, и мы не должны бояться их проводить... Россия должна быть разрушена», — написал Ринкевичс.

Ранее Макрон заявил, что Крым должен быть признан частью Украины для достижения прочного мира.

Также французский депутат Арно Ле Галль из фракции «Непокорившаяся Франция» обвинил Макрона в некомпетентности, комментируя интервью главы государства.

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