Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Россия должна быть разрушена.

Об этом он написал в соцсети Х.

Латвийский лидер отметил, что полностью поддерживает президента Франции Эммануэля Макрона.

«Мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны провести красные линии для России, и мы не должны бояться их проводить... Россия должна быть разрушена», — написал Ринкевичс.

Ранее Макрон заявил, что Крым должен быть признан частью Украины для достижения прочного мира.

Также французский депутат Арно Ле Галль из фракции «Непокорившаяся Франция» обвинил Макрона в некомпетентности, комментируя интервью главы государства.