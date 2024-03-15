Макрон: Крым должен быть признан частью Украины для прочного мира

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалам TF1 и France 2, что Крым должен быть признан частью Украины для достижения прочного мира.

По его словам, Франция делает «всё возможное, чтобы помочь Украине победить Россию».

«...Потому что (я скажу очень просто) не может быть прочного мира... если не будет возврата к международно признанным границам Украины, включая Крым», — заявил Макрон.

Ранее французский депутат Арно Ле Галль из фракции «Непокорившаяся Франция» обвинил Макрона в некомпетентности, комментируя интервью главы государства.

В сентябре 2022 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.