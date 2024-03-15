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Макрон: Крым должен быть признан частью Украины для прочного мира

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалам TF1 и France 2, что Крым должен быть признан частью Украины для достижения прочного мира.
Макрон: Крым должен быть признан частью Украины для прочного мира
  • AP
  • © Petr David Josek

По его словам, Франция делает «всё возможное, чтобы помочь Украине победить Россию».

«...Потому что (я скажу очень просто) не может быть прочного мира... если не будет возврата к международно признанным границам Украины, включая Крым», — заявил Макрон.

Ранее французский депутат Арно Ле Галль из фракции «Непокорившаяся Франция» обвинил Макрона в некомпетентности, комментируя интервью главы государства.

В сентябре 2022 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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