Макрон: Крым должен быть признан частью Украины для прочного мира
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- © Petr David Josek
По его словам, Франция делает «всё возможное, чтобы помочь Украине победить Россию».
«...Потому что (я скажу очень просто) не может быть прочного мира... если не будет возврата к международно признанным границам Украины, включая Крым», — заявил Макрон.
Ранее французский депутат Арно Ле Галль из фракции «Непокорившаяся Франция» обвинил Макрона в некомпетентности, комментируя интервью главы государства.
В сентябре 2022 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.