ЦАХАЛ перехватил цель в небе над югом Ливана и атаковал объекты «Хезболлы»

Системы ПВО Израиля перехватили воздушную цель в небе над югом Ливана.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.

Из сообщения следует, что на севере Израиля воздушную тревогу не объявляли. О пострадавших не говорится.

Также представители армии заявили, что израильская авиация ударила по военному объекту «Хезболлы» в окрестностях Яруна на юге Ливана. Артиллерией был обстрелян район Эль-Амры «для устранения угрозы».

Ранее стало известно, что «Хезболла» нанесла ракетный удар по базе ВВС Израиля.