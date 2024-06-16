ЦАХАЛ перехватил цель в небе над югом Ливана и атаковал объекты «Хезболлы»
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.
Из сообщения следует, что на севере Израиля воздушную тревогу не объявляли. О пострадавших не говорится.
Также представители армии заявили, что израильская авиация ударила по военному объекту «Хезболлы» в окрестностях Яруна на юге Ливана. Артиллерией был обстрелян район Эль-Амры «для устранения угрозы».
Ранее стало известно, что «Хезболла» нанесла ракетный удар по базе ВВС Израиля.