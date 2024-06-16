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ЦАХАЛ перехватил цель в небе над югом Ливана и атаковал объекты «Хезболлы»

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Системы ПВО Израиля перехватили воздушную цель в небе над югом Ливана.
ЦАХАЛ перехватил цель в небе над югом Ливана и атаковал объекты «Хезболлы»
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.

Из сообщения следует, что на севере Израиля воздушную тревогу не объявляли. О пострадавших не говорится.

Также представители армии заявили, что израильская авиация ударила по военному объекту «Хезболлы» в окрестностях Яруна на юге Ливана. Артиллерией был обстрелян район Эль-Амры «для устранения угрозы».

Ранее стало известно, что «Хезболла» нанесла ракетный удар по базе ВВС Израиля.

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