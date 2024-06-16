Пименов: Глушенков не сядет в «Зените», это лучший распасовщик в России

Бывший футболист московского «Динамо» Руслан Пименов высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова в «Зенит».

«В контракте стоит определённая сумма отступных, при которой он может уйти. Я не думаю, что «Локомотив» был готов его отпустить за небольшую сумму. Конечно, он не сядет, это лучший распасовщик в России, а по статистике — и Европы», — цитирует Пименова Metaratings.ru.

Как сообщает Metaratings.ru, Глушенков согласовал контракт с «Зенитом».

По информации источника, между сторонами обсуждается обратный переход полузащитника сине-бело-голубых Александра Коваленко, который должен войти в сделку.

В прошедшем сезоне 24-летний Глушенков сыграл за команду 38 матчей, забил восемь мячей и отдал 21 результативную передачу.

Ранее Станислав Черчесов назвал Глушенкова и Константина Тюкавина лучшими футболистами сезона в РПЛ.