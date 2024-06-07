Черчесов назвал Глушенкова и Тюкавина лучшими футболистами сезона в РПЛ

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов выделил двух футболистов по итогам сезона РПЛ.

«Глушенков проявил себя в этом году. Практически в каждом матче он играл нестандартно. Про Тюкавина хотел бы то же самое сказать», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Тюкавин сыграл в 38 матчах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. На счету Глушенкова шесть мячей и 16 голевых передач за 29 игр.

Ранее Черчесов высказался о своём назначении на пост главного тренера сборной Казахстана.