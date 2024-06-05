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Черчесов: Казахстан — это страна с близким для меня менталитетом

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Станислав Черчесов высказался о назначении на пост главного тренера сборной Казахстана.
Черчесов: Казахстан — это страна с близким для меня менталитетом
  • РИА Новости

«Казахстан — это страна с близким для меня менталитетом. Прилетел в Астану, меня встретил президент КФФ Адлет Барменкулов. Мы решили, что этот проект нужно делать вместе и мы этого хотим.

Самая главная задача — быть лучше себя прошлогодних. Фундамент определённый заложен, теперь нужно собирать по кирпичику. Условно, нужно выстроить определённую систему, которая даст рост казахстанскому футболу. В мои функции будет входить не только первая команда, но и молодёжная и юношеские сборные, которым тоже нужно уделять внимание», — приводит слова Черчесова сайт Казахстанской федерации футбола.

Он также рассказал, что не будет принимать участия в ближайших матчах сборной. Черчесов рассказал, что новый тренерский штаб команды приступит к работе уже после июньской даты ФИФА.

О назначении Черчесова стало известно 3 июня. Напомним, что специалист работал в сборной России с 2016 по 2021 год. Он покинул национальную команду после неудачного выступления на Евро-2020. Последним клубом тренера был венгерский «Ференцварош».

Ранее Черчесов высказал мнение о нападающем Артёме Дзюбе.

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