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Президент Швейцарии: на конференции по Украине не было полного единства

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Дискуссия на конференции по Украине в Бюргенштоке показала наличие разных точек зрения, сообщила президент Швейцарии Виола Амхерд.
Президент Швейцарии: на конференции по Украине не было полного единства
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС.

«Дискуссии за последние два дня показали, что имеются различные точки зрения», — отметила она.

Амхерд добавила, что важным было понимание, что путь к миру на Украине должен быть основан на международном праве и, в частности, на Уставе ООН.

По её словам, за этой конференцией последуют другие форумы для урегулирования украинского конфликта.

В итоговом документе швейцарской конференции по Украине указано, что решение конфликта должно включать обе стороны.

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