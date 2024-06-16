Президент Швейцарии: на конференции по Украине не было полного единства
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Об этом пишет ТАСС.
«Дискуссии за последние два дня показали, что имеются различные точки зрения», — отметила она.
Амхерд добавила, что важным было понимание, что путь к миру на Украине должен быть основан на международном праве и, в частности, на Уставе ООН.
По её словам, за этой конференцией последуют другие форумы для урегулирования украинского конфликта.
В итоговом документе швейцарской конференции по Украине указано, что решение конфликта должно включать обе стороны.