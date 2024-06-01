Кейн заявил, что сборная Англии стремится выиграть Евро-2024

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн заявил, что национальная команда хочет одержать победу на чемпионате Европы в Германии.

«Мы все хотим, чтобы нас запомнили как победителей крупного турнира со сборной Англии, а не только тем, что мы провели хорошие турниры. Мы знаем, что этим нужно гордиться и уважать, и продолжаем к этому стремиться. Мы будем разочарованы, если не победим», — приводит слова Кейна BBC.

Матч группы C Сербия — Англия пройдёт 16 июня в Гельзенкирхене. Начало — в 22:00 мск. В квартете, помимо сербской и английской команд, также выступают Словения и Дания.

17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир принимает десять городов, матч открытия состоялся на «Альянц Арене» в Мюнхене, а финал пройдёт на Олимпийском стадионе в Берлине.

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Ранее сообщалось, что игроки сборной Англии получат бонус в размере £9,6 млн за победу на Евро-2024.