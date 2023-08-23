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Путин объяснил, чем продиктованы действия России на Украине

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Российский президент Владимир Путин объяснил, что действия России на Украине продиктованы желанием положить конец развязанной Западом и их сателлитами на Украине войне против живущих в Донбассе людей.

Российский лидер по видеосвязи принимает участие в XV саммите БРИКС в расширенном составе. RT ведёт прямую трансляцию.

Путин отметил, что сначала с помощью западных стран был совершён антиконституционный государственный переворот на Украине, а затем против тех людей, которые не согласились с госпереворотом, была развязана «война жестокая, война на истребление» на протяжении восьми лет.

Он отметил, что Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, традиции, язык и за своё будущее.

«Наши действия на Украине продиктованы только одним — положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих в Донбассе», — сказал российский президент.

Также Путин заявил, что стремление некоторых стран сохранить свою гегемонию в мире привело к тяжёлому кризису на Украине.

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