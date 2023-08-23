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Путин: к кризису на Украине привело стремление стран сохранить свою гегемонию

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Президент России Владимир Путин заявил, что стремление некоторых стран сохранить свою гегемонию в мире привело к тяжёлому кризису на Украине.
Путин: к кризису на Украине привело стремление стран сохранить свою гегемонию
  • РИА Новости

Путин по видеосвязи принимает участие в XV саммите БРИКС в расширенном составе. RT ведёт прямую трансляцию.

«Я хочу отметить, что именно стремление некоторых стран сохранить свою гегемонию в мире и привело к тяжёлому кризису на Украине», — сказал он.

Российский лидер также отметил, что страны БРИКС выступают против какой-либо гегемонии либо исключительности стран, а также они против политики неоколониализма. 

На саммите президент ЮАР Сирил Рамапоса также заявил, что мировые финансовые системы используются в качестве инструментов в геополитической сфере.

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