Путин: к кризису на Украине привело стремление стран сохранить свою гегемонию
- РИА Новости
Путин по видеосвязи принимает участие в XV саммите БРИКС в расширенном составе. RT ведёт прямую трансляцию.
«Я хочу отметить, что именно стремление некоторых стран сохранить свою гегемонию в мире и привело к тяжёлому кризису на Украине», — сказал он.
Российский лидер также отметил, что страны БРИКС выступают против какой-либо гегемонии либо исключительности стран, а также они против политики неоколониализма.
На саммите президент ЮАР Сирил Рамапоса также заявил, что мировые финансовые системы используются в качестве инструментов в геополитической сфере.