Путин: к кризису на Украине привело стремление стран сохранить свою гегемонию

Президент России Владимир Путин заявил, что стремление некоторых стран сохранить свою гегемонию в мире привело к тяжёлому кризису на Украине.

Путин по видеосвязи принимает участие в XV саммите БРИКС в расширенном составе. RT ведёт прямую трансляцию.

«Я хочу отметить, что именно стремление некоторых стран сохранить свою гегемонию в мире и привело к тяжёлому кризису на Украине», — сказал он.

Российский лидер также отметил, что страны БРИКС выступают против какой-либо гегемонии либо исключительности стран, а также они против политики неоколониализма.

На саммите президент ЮАР Сирил Рамапоса также заявил, что мировые финансовые системы используются в качестве инструментов в геополитической сфере.