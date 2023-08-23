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Президент ЮАР назвал мировые финансовые системы инструментами в геополитике

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Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что мировые финансовые системы используются в качестве инструментов в геополитической сфере.

Соответствующее заявление он сделал в ходе XV саммита БРИКС.

«Мы обеспокоены тем, что мировые финансовые системы всё чаще используются как инструменты в геополитическом соревновании», — сказал президент ЮАР.

По его словам, страны БРИКС намерены обсуждать вопросы расчётов в национальных валютах.

Российский президент Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в XV саммите БРИКС в расширенном составе. RT ведёт прямую трансляцию.

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