Президент ЮАР назвал мировые финансовые системы инструментами в геополитике
Соответствующее заявление он сделал в ходе XV саммита БРИКС.
«Мы обеспокоены тем, что мировые финансовые системы всё чаще используются как инструменты в геополитическом соревновании», — сказал президент ЮАР.
По его словам, страны БРИКС намерены обсуждать вопросы расчётов в национальных валютах.
Российский президент Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в XV саммите БРИКС в расширенном составе. RT ведёт прямую трансляцию.