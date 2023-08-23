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Путин: пятёрка стран БРИКС по праву утвердилась на глобальной арене

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Российский президент Владимир Путин заявил, что пятёрка стран БРИКС по праву утвердилась на глобальной арене в качестве авторитетной структуры.

Российский лидер по видеосвязи принимает участие в XV саммите БРИКС в расширенном составе. RT ведёт прямую трансляцию.

Он отметил, что Россия в целом разделяет положительные оценки деятельности БРИКС.

«Наша «пятёрка» по праву утвердилась на глобальной арене в качестве авторитетной структуры, влияние которой в мировых делах последовательно укрепляется», — сказал он.

По его словам, стратегический курс объединения устремлён в будущее и отвечает чаяниям основной части международного сообщества.

Президент России добавил, что страны БРИКС действуют слаженно, основываясь на принципах равноправия, партнёрской поддержки и учёта интересов друг друга, и занимаются решением самых насущных вопросов глобальной и региональной повестки.

Также Путин призвал страны — члены БРИКС расширять расчёты в нацвалютах и межбанковскую кооперацию.

Кроме того, президент России заявил, что российская сторона готова способствовать расширению круга участников БРИКС.

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